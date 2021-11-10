Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде
Мир
У границ Белоруссии с 1 ноября зафиксировано 25 полетов разведавиации
Мир
Блинкен анонсировал виртуальную встречу Байдена и Си Цзиньпина
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6
Политика
ЕР утвердила кандидатуру Кузнецовой на пост врио замсекретаря генсовета партии
Мир
Байден примет лидеров Канады и Мексики 18 ноября
Наука
В Якутии создали биопрепарат для борьбы с последствиями COVID-19
Экономика
Стоимость биткоина установила новый рекорд
Интернет
Суд в России утвердил взыскание с Twitter, Facebook и WhatsApp 36 млн рублей
Экономика
Путин поручил принять меры по стабилизации ситуации на рынке химудобрений

Родственники фигуранта дела об избиении в метро Москвы извинились за него

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Родственники одного из участников конфликта в метро Москвы, в результате которого молодой человек получил серьезные травмы, попросили прощения у пострадавшего. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал правозащитник Евгений Корчаго.

Достали из-под земли: как накажут участников драки в московском метро
Заступившийся за девушку мужчина получит ведомственную награду

«Тяжело видеть, когда плачут женщины. Особенно тяжело, когда они плачут, принося извинения за то, в чем сами не виноваты», — написал он на своей странице в Instagram.

Корчаго уточнил, что в этот день состоялась встреча пострадавшего Романа Ковалева и родных участника инцидента Гасана Залибекова. Как поясняет правозащитник, сам мужчина не участвовал в избиении, однако он не помог пострадавшему.

«Поэтому мама Залибекова, его родная сестра и двоюродный брат приехали сегодня в мой офис, чтобы искренне попросить прощения у Романа за преступление своего родственника», — добавил общественный деятель.

Инцидент произошел 4 октября в вагоне электропоезда на перегоне от «Измайловской» до «Первомайской» Арбатско-Покровской линии. Трое уроженцев Дагестана в возрасте от 21 до 26 лет избили 25-летнего Ковалева, заступившегося за девушку.

Мужчину госпитализировали. Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

7 октября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о награждении Ковалева медалью «Доблесть и отвага». 8 октября мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить 2 млн рублей заступившемуся за девушку пассажиру столичной подземки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021