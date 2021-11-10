Родственники фигуранта дела об избиении в метро Москвы извинились за него

Родственники одного из участников конфликта в метро Москвы, в результате которого молодой человек получил серьезные травмы, попросили прощения у пострадавшего. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал правозащитник Евгений Корчаго.

«Тяжело видеть, когда плачут женщины. Особенно тяжело, когда они плачут, принося извинения за то, в чем сами не виноваты», — написал он на своей странице в Instagram.

Корчаго уточнил, что в этот день состоялась встреча пострадавшего Романа Ковалева и родных участника инцидента Гасана Залибекова. Как поясняет правозащитник, сам мужчина не участвовал в избиении, однако он не помог пострадавшему.

«Поэтому мама Залибекова, его родная сестра и двоюродный брат приехали сегодня в мой офис, чтобы искренне попросить прощения у Романа за преступление своего родственника», — добавил общественный деятель.

Инцидент произошел 4 октября в вагоне электропоезда на перегоне от «Измайловской» до «Первомайской» Арбатско-Покровской линии. Трое уроженцев Дагестана в возрасте от 21 до 26 лет избили 25-летнего Ковалева, заступившегося за девушку.

Мужчину госпитализировали. Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

7 октября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о награждении Ковалева медалью «Доблесть и отвага». 8 октября мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить 2 млн рублей заступившемуся за девушку пассажиру столичной подземки.