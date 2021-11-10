Пункты вакцинации для беременных и кормящих мам появились в Удмуртии

В Удмуртии открылись специальные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции для беременных и кормящих женщин. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети сообщил глава республики Александр Бречалов.

Сделать прививку можно в республиканском центре общественного здоровья в Ижевске по адресу: пл. им. 50-летия Октября, 21. Женщинам, которым требуется консультация акушера-гинеколога, необходимо обратиться в перинатальный центр Первой РКБ. Об этом сообщает udm-info.ru.

«Каждая беременная женщина на сроке после 22 недель — а это на сегодняшний день 3675 человек — может поставить прививку, если для этого нет противопоказаний», — сказал Бречалов.

При развитии осложнений у беременных женщин, заболевших COVID-19, нередко приходится прибегать к раннему родоразрешению. В результате на свет появляются дети с маленьким весом, которых помещают на ИВЛ, и тогда сложно давать какие-то прогнозы по дальнейшему формированию органов и здоровью ребенка в целом. Об этом 8 ноября рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. Многие препараты, использующиеся при лечении от COVID-19, запрещено применять во время беременности.

В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».