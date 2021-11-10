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Польша не уведомляла Москву о задержании россиянина за помощь мигрантам

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Власти Польши не уведомляли посольство России о задержании россиянина за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы с Белоруссией. Об этом 10 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«На вторую половину дня среды действительно мы видели эту информацию в средствах массовой информации, но официальные польские власти наше посольство не уведомляли. Наше посольство пытается эту ситуацию прояснить. Соответствующий запрос направили польской стороне», — сказала она на брифинге.

О задержании россиянина ранее в среду сообщили польские пограничники. Также за пособничество в нелегальной миграции были задержаны гражданин Швеции и гражданин Литвы.

В этот же день депутат сейма Польши Януш Ковальский призвал ЕС ввести новые санкции в отношении Минска и Москвы на волне миграционного кризиса. Он также заявил, что Польша не может позволить европейским государствам сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что Евросоюз должен в значительной степени расширить контакты с третьими странами, чтобы сдерживать поток мигрантов. Он также подчеркнул, что ЕС уже контактировал с десятком стран по этому вопросу.

Также в среду первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал «Известиям», что Россия в данный момент не вмешивается в ситуацию с мигрантами. Вместе с тем он отметил, что происходящее на границе может действительно осложнить отношения европейских стран с Белоруссией.

9 ноября многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит. В тот же день две большие группы мигрантов прорвались через польскую границу.

В тот же день в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По мнению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Европе. Он также отметил, что происходящее — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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