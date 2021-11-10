Лавров не примет участие в организованной США онлайн-встрече по теме пандемии

В МИД России объяснили причину отсутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова 10 ноября на организованной США виртуальной встрече министров иностранных дел по теме борьбы с коронавирусом.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, к тому моменту, как ведомство получило информацию о предстоящем событии, график Лаврова был уже сформирован.

«Информацию о предстоящем мероприятии мы получили лишь в самом конце октября. К тому времени рабочий график Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече. Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным», — сказала Захарова.

Она добавила, что Москва не располагает данными о программе и участниках виртуальной встречи министров иностранных дел.

Захарова подчеркнула, что МИД РФ активно готовится к специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет 29 ноября — 1 декабря в Женеве.

30 октября стало известно, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову благодарность за инициативу президента России Владимира Путина о взаимном признании вакцин от коронавируса странами G20.

Днем ранее Гебрейесус встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Риме. На встрече Лавров отметил важность включения российских вакцин от коронавируса в список одобренных организацией, говорится в опубликованном в субботу сообщении МИД РФ.