Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде
Мир
У границ Белоруссии с 1 ноября зафиксировано 25 полетов разведавиации
Мир
Блинкен анонсировал виртуальную встречу Байдена и Си Цзиньпина
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6
Политика
ЕР утвердила кандидатуру Кузнецовой на пост врио замсекретаря генсовета партии
Мир
Байден примет лидеров Канады и Мексики 18 ноября
Наука
В Якутии создали биопрепарат для борьбы с последствиями COVID-19
Экономика
Стоимость биткоина установила новый рекорд
Интернет
Суд в России утвердил взыскание с Twitter, Facebook и WhatsApp 36 млн рублей
Экономика
Путин поручил принять меры по стабилизации ситуации на рынке химудобрений
Сюжет:

РБК назвал число госпитализированных с COVID-19 среди привитых

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наибольшее число госпитализированных с COVID-19 привитых пациентов зарегистрировали в Московской области. Об этом 10 ноября сообщает РБК, ссылаясь на итоги проведенного опроса среди представителей органов власти и здравоохранения, при этом не раскрывая конкретных источников информации.

Отмечается, что доля таких заболевших в регионе — 18%. Число умерших — менее 1%. У большинства скончавшихся были диагностированы хронические заболевания.

Более детальная статистика, сроки вакцинации и количество компонентов прививки у пациентов не приводятся.

Размыкая круг: какие результаты дало введение нерабочих дней
Сколько граждан привились от коронавируса и где еще сохраняется прирост заболеваемости

Также, по данным опроса, в других регионах из общего числа госпитализированных с коронавирусом привитых пациентов зарегистрировано: 12% — в Белгородской области; 12% — в ХМАО; 10% — в Новгородской области; 10% — в Вологодской области; 8–10% — в Санкт-Петербурге; 5–7% — в Башкирии; не более 5–7% — в Калужской области.

Число привитых среди заболевших в больницах в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе не превышает 1%.

В Кировской области среди находящихся в больницах доля привитых составила 3%. При этом отмечается, что вакцинированные пациенты в 98% случаев болели в легкой или среднетяжелой форме.

При опросе РБК данные не предоставили 20 из 85 российских регионов. В Северной Осетии и Хакасии сообщили, что не ведут учет числа привитых среди госпитализированных.

В конце октября руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал основной причиной заболевания коронавирусом среди привитых поддельные сертификаты. По его словам, почти 80% граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме после вакцинации «Спутником V», купили поддельный сертификат. Только болезнь в отличие от фальшивого сертификата реальная и отразиться на здоровье может непредсказуемо, отмечал он.

3 ноября Гинцбург рассказал «Известиям» о разработке теста, который поможет выявить, прививался ли человек вакциной от COVID-19 или купил поддельный сертификат.

Эта разработка позволяет делать анализ на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию. Этот белок — маркер для специалистов, который использован в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт».

Также специалист уточнил, что подобные тесты в центре проводят уже около месяца и порой пациенты в критическом состоянии всё же признаются, что не вакцинировались, а покупали поддельные сертификаты.

В то же время профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уточнил, что тесты на поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса не коснутся «КовиВака» и «ЭпиВакКороны», поскольку они производятся в небольшом количестве и мало применяются.

Альтштейн подчеркнул, что основная проблема состоит в том, что люди не хотят делать прививки. По его мнению, российская вакцина «Спутник V» будет признана на международном уровне, однако и без этого ею можно вакцинироваться, поскольку ее эффективность уже доказана.

Днем ранее, 2 ноября, в МВД России сообщили, что в стране за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, по ним были установлены 293 фигуранта. Кроме того, отмечалось, что с 18 по 24 октября территориальными органами МВД было проведено 1326 мероприятий по выявлению противоправной деятельности в данной сфере.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021