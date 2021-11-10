РБК назвал число госпитализированных с COVID-19 среди привитых

Наибольшее число госпитализированных с COVID-19 привитых пациентов зарегистрировали в Московской области. Об этом 10 ноября сообщает РБК, ссылаясь на итоги проведенного опроса среди представителей органов власти и здравоохранения, при этом не раскрывая конкретных источников информации.

Отмечается, что доля таких заболевших в регионе — 18%. Число умерших — менее 1%. У большинства скончавшихся были диагностированы хронические заболевания.

Более детальная статистика, сроки вакцинации и количество компонентов прививки у пациентов не приводятся.

Также, по данным опроса, в других регионах из общего числа госпитализированных с коронавирусом привитых пациентов зарегистрировано: 12% — в Белгородской области; 12% — в ХМАО; 10% — в Новгородской области; 10% — в Вологодской области; 8–10% — в Санкт-Петербурге; 5–7% — в Башкирии; не более 5–7% — в Калужской области.

Число привитых среди заболевших в больницах в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе не превышает 1%.

В Кировской области среди находящихся в больницах доля привитых составила 3%. При этом отмечается, что вакцинированные пациенты в 98% случаев болели в легкой или среднетяжелой форме.

При опросе РБК данные не предоставили 20 из 85 российских регионов. В Северной Осетии и Хакасии сообщили, что не ведут учет числа привитых среди госпитализированных.

В конце октября руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал основной причиной заболевания коронавирусом среди привитых поддельные сертификаты. По его словам, почти 80% граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме после вакцинации «Спутником V», купили поддельный сертификат. Только болезнь в отличие от фальшивого сертификата реальная и отразиться на здоровье может непредсказуемо, отмечал он.

3 ноября Гинцбург рассказал «Известиям» о разработке теста, который поможет выявить, прививался ли человек вакциной от COVID-19 или купил поддельный сертификат.

Эта разработка позволяет делать анализ на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию. Этот белок — маркер для специалистов, который использован в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт».

Также специалист уточнил, что подобные тесты в центре проводят уже около месяца и порой пациенты в критическом состоянии всё же признаются, что не вакцинировались, а покупали поддельные сертификаты.

В то же время профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уточнил, что тесты на поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса не коснутся «КовиВака» и «ЭпиВакКороны», поскольку они производятся в небольшом количестве и мало применяются.

Альтштейн подчеркнул, что основная проблема состоит в том, что люди не хотят делать прививки. По его мнению, российская вакцина «Спутник V» будет признана на международном уровне, однако и без этого ею можно вакцинироваться, поскольку ее эффективность уже доказана.

Днем ранее, 2 ноября, в МВД России сообщили, что в стране за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, по ним были установлены 293 фигуранта. Кроме того, отмечалось, что с 18 по 24 октября территориальными органами МВД было проведено 1326 мероприятий по выявлению противоправной деятельности в данной сфере.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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