Ростовский зоопарк объявил конкурс имен для северного кенгуру

В зоопарке Ростова-на-Дону объявили конкурс для выбора имени самок северного серого кенгуру, информация об этом появилась в официальном аккаунте Instagram.

Напомним, редкие животные приехали из Новосибирского зоопарка больше месяца назад и уже прошли полную адаптацию к новому дому и климату. Они чувствуют себя комфортно и положительно реагируют на посетителей, часто выходят из укрытия. Об этом пишет RostovGazeta. Среди предложенных вариантов имен есть как названия северных ягод, так и названия звезд, а также имена языческих божеств. Итоги голосования будут опубликованы 15 ноября.

Ранее в казанском зооботсаду «Река Замбези» появилась первая зебра. Пресс-служба организации рассказала, что зебру Чапмана назвали Вика, ей восемь месяцев. При этом жители и гости Казани не смогут увидеть животное еще до весны — всё это время зебра будет жить в закрытом вольере, который недоступен для просмотра. За эти месяцы животное пройдет карантин и переждет холодное время года в тепле.