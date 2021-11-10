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В Киеве предупредили Минск о «непоправимых последствиях» признания Крыма

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Министерство иностранных дел Украины предупредило Минск о «непоправимых последствиях в отношениях между странами» в случае признания им Крыма российской территорией. Об этом в среду, 10 ноября, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

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«В министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси о Крыме», — приводит его слова «РБК-Украина».

Он отметил, что МИД исходит из того, что официально по-прежнему Белоруссия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

«Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», — заявил пресс-секретарь.

Николенко также выразил надежду, что в Минске отдают себе отчет в вопросе принадлежности Крыма и не будут допускать шагов, противоречащих нормам международного права.

Ранее в этот день министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал Крым частью территории России.

4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства посетовал, что его российский коллега Владимир Путин не пригласил его в Крым по случаю Дня народного единства. В Кремле в тот же день заявили о наличии у Лукашенко приглашения на полуостров.

Тогда же председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных заявил, что подобное высказывание Лукашенко о Крыме является признанием его территорией России.

В разговоре с «Известиями» российский политолог Марат Баширов связал высказывание президента Белоруссии о Крыме с подписанием декрета Союзного государства по интеграции. В то же время Баширов пояснил, что заявление Лукашенко не означает, что белорусский лидер признает Крым российским.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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