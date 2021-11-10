Около 50 дворов благоустроили во Владивостоке в этом году

Во Владивостоке завершилась реализация программы «1000 дворов». В этом году были благоустроены 47 объектов, сообщает управление содержания жилищного фонда мэрии.

По словам сотрудников управления, в 34 дворах заасфальтировали придомовую территорию, в девяти — установили детские площадки, в четырех — спортивные комплексы.

Реализация программы продолжится в 2022 году. В течение мая 2021-го управление содержания жилфонда приняло от управляющих компаний более 500 заявок.

Программа «1000 дворов» была создана по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко. За три года во Владивостоке привели в порядок 547 придомовых территорий, пишет ИА PrimaMedia.

Кроме того, в этом году в 153 дворах города планируется установить новое освещение. Работы пройдут на улицах Пологой, Адмирала Кузнецова, Кирова, Снеговой, Угрюмова, Лермонтова и других. Средства на эти цели выделили из федерального бюджета.