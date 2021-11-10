Объявлен маршрут ралли «Шелковый путь» 2022 года

10 ноября в Москве состоялась онлайн-презентация маршрута двенадцатого издания международного проекта «Шелковый путь», приоткрывшая болельщикам и участникам основные детали предстоящей гонки, ранее державшиеся в строжайшем секрете.

Исторический аспект в 2022 году будет играть далеко не последнюю роль. В честь 350-летия со дня рождения императора Петра I ралли соединит десять регионов Российской Федерации, многие из которых неразрывно связаны с его именем.

Крупнейший ралли-рейд Евразии пройдет с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани (там же планируется проведение административных и технических проверок) и финишем на Красной площади в Москве. Северный Кавказ и столица Чеченской Республики Грозный, Элиста, Волгоград, Воронеж — соединив на карте эти точки, можно понять, насколько интересной и разнообразной будет география гонки 2022 года.

Общая протяженность маршрута этого уникального и неповторимого приключения составит 4380 км, из которых 2800 км составят спецучастки.

Спортивная дирекция ралли «Шелковый путь» всегда готова пойти навстречу участникам и именно поэтому приняла решение о том, что тарифы за участие в гонке международного ралли «Шелковый путь» 2022 года останутся на уровне регистрационных взносов 2021 года.

Организаторы также сохраняют еще одну добрую традицию: экипажи, где каждый человек моложе 30 лет, а также полностью женские экипажи на ралли «Шелковый путь» могут принять участие без оплаты стартовых взносов.

К соревнованию будут допущены участники на всех видах техники: мотоциклы, квадроциклы, багги (SSV), внедорожники и грузовики.

Начало приема заявок на участие в гонке запланировано на 15 февраля 2022 года.

Владимир Чагин, руководитель проекта международного ралли «Шелковый путь»:

«Что делает «Шелковый путь» особенным? То, что каждый год участники гонки преодолевают совершенно новый маршрут, который никогда не повторяется. Не станет исключением и гонка 2022 года — ее дистанция откроет для каждого участника много нового. Предупреждаю сразу: будет интересно, но очень сложно. Хотя именно такие вызовы и привлекают спортсменов со всего мира.

Наша страна гордится своей многовековой историей. Так совпало, что в будущем году отмечается 350-летие со дня рождения правителя, открывшего для России «окно в Европу», а именно Петра I. Его называют Великим, великим же называют и «Шелковый путь». И в следующем году наше международное ралли пройдет по городам, которые неразрывно связаны с именем этого российского императора».

Люк Альфан, спортивный директор проекта международного ралли «Шелковый путь»:

«Одна из особенностей ралли-рейда, помимо спортивной составляющей, — это возможность открывать новые пейзажи. И вот мы сейчас находимся в Чеченской Республике, среди великолепных гор. В этой части страны никогда ранее не проходили гоночные соревнования по ралли-рейдам. Для нас, организаторов, так же как и для участников, очень важно быть здесь и иметь возможность открыть для себя новые, неизведанные ранее трассы беспрецедентной гаммы и палитры.

Местные власти и население оказали нам самый радушный прием, продемонстрировав открытость и неподдельный интерес к развитию туризма и автоспорта в регионе. Особо хочу отметить высокую безопасность данного региона. В настоящий момент эта часть России предельно спокойна и стабильна, местные жители хотят показать всему миру, что визит будет максимально безопасным и комфортным».

Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации:

«Уникальный проект вновь готов объединить единомышленников — профессионалов и любителей автомобильного спорта из России и многих зарубежных государств. Новый маршрут соревнования впервые в истории «Шелкового пути» пройдет по территории Северного Кавказа — абсолютно нового региона для дисциплины ралли-рейд. Уверен, что неповторимые красоты природы, уникальные и разнообразные ландшафты, огромное историческое и культурное наследие России оставят неизгладимое впечатление в сердцах участников и зрителей.

Реализация ярких и в то же время основательных, серьезных спортивных проектов, таких как «Шелковый путь», создает позитивную репутацию и подтверждает большие возможности регионов по маршруту в организации глобальных спортивных событий, создает основу развития спортивных связей и привлечению молодежи к занятиям спортом.

Желаю участникам ралли успехов и по-настоящему победного настроя, а зрителям — самых ярких впечатлений».

Ралли-рейд «Шелковый путь» — это большой международный проект, который появился и развивается благодаря уникальной сплоченной команде и надежной поддержке партнеров. В 2022 году генеральными партнерами выступит ПАО «Газпром» и Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Китая, оказывающие всестороннюю поддержку соревнованию.

Проект международного ралли «Шелковый путь» издания 2022 года — это вызов всем, кто готов испытать силы и скорость, открывая новые маршруты.