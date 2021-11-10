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Криминальный авторитет стал фигурантом нового уголовного дела из-за справки из урологии

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Криминальный авторитет Шалва Озманов по прозвищу Кусо Тбилисский предоставил поддельную справку на судебном процессе и стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом 10 ноября РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Собеседник телеканала рассказал, что Озманов выдумал историю о болезни простаты для того, чтобы избежать наказания. Он предоставил в суде справку из подмосковной больницы, где якобы летом 2014 года проходил лечение в отделении урологии.

«Он хотел доказать, что не мог стрелять в человека на автомойке в Москве», — сказал собеседник РЕН ТВ.

Однако сотрудники правоохранительных органов выяснили, что информация о лечении является ложью.

В октябре 2020 года Мосгорсуд приговорил Озманова к 11 годам колонии строгого режима по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает «Интерфакс».

Озманов осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, незаконные перевозку и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также по введенной в 2019 году ст. 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии.

В суде установлено, что летом 2014 года Озманов на автомойке выстрелил из незаконно приобретенного неустановленного огнестрельного оружия с самодельным стволом в администратора и ранил его в бедро.

10 ноября стало известно, что в Московской области сотрудники уголовного розыска МВД задержали 50-летнего вора в законе Мамука Шубитидзе, который в криминальном мире известен как Турикела или Мамука Кахетинский. Преступник находился в розыске 28 лет.

Вор в законе арестован, он будет экстрадирован в Белоруссию, где его обвиняют в краже, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Уточняется, что все эти преступления Шубитидзе якобы совершил в 2020 году.

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