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У границ Белоруссии с 1 ноября зафиксировано 25 полетов разведавиации

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В воздушном пространстве у границы Белоруссии с 1 ноября зафиксировано 25 полетов разведывательной и 175 полетов боевой авиации. В связи с этим вооруженные силы республики нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба минобороны страны в среду, 10 ноября.

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«С 1 ноября 2021 года по настоящее время силами и средствами радиотехнических войск ВВС и войск ПВО на сопредельной территории в воздушном пространстве вблизи госграницы республики было вскрыто 25 полетов разведавиации различного назначения <...>. Минимальное удаление — до 20 км от госграницы», — рассказал командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб.

Помимо этого ведомство выявило 64 полета авиации различного назначения в 15-километровой зоне.

«Поэтому вооруженные силы республики нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль государственной границы как на западном, так и на северо-западном направлении», — добавил военнослужащий.

Как подчеркнули в минобороны, «это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле».

Также в среду в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что разведывательная авиация НАТО в последние сутки значительно увеличила интенсивность полетов у границ России в черноморском регионе.

Ранее в этот день два дальних бомбардировщика Ту-22М3 воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. В ходе полета самолетов были отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил России и Белоруссии, уточнили в Минобороны РФ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 20 октября рассказал о создании новой военной доктрины Союзного государства. По словам министра, уровень взаимодействия военных ведомств России и Белоруссии позволяет «своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их».

С 10 по 16 сентября проводились российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». В них участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

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