В Москве мужчина замерз насмерть после ссоры с девушкой

В Москве 27-летний мужчина насмерть замерз после ссоры с девушкой. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, накануне он пришел домой в нетрезвом состоянии и поссорился с девушкой, после чего решил провести ночь на берегу пруда.

Утром его обнаружил местный житель и вызвал скорую помощь. Мужчина был доставлен в больницу с общим переохлаждением и отеком мозга в состоянии клинической смерти, врачам не удалось его спасти.

11 февраля в Удмуртии от переохлаждения скончались 95-летняя женщина с 69-летней дочерью. По предварительной информации, 10 февраля женщины отмечали день рождения младшей из них и употребили спиртное, после чего заснули в сенях.