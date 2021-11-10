Блинкен анонсировал виртуальную встречу Байдена и Си Цзиньпина

Виртуальная встреча президента США Джо Байдена и главы Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина вскоре состоится. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Встреча в виртуальном формате <...> вскоре состоится», — сказал он на ежегодной конференции DealBook, организуемой газетой New York Times.

9 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники отмечало, что встреча пройдет на следующей неделе. По словам источников агентства, стороны не будут рассматривать вопрос открытия консульства США в Чэнду и китайского дипломатического представительства в Хьюстоне. Оба ведомства закрылись в июле 2020 года на фоне ухудшения отношений США и Китая.

О том, что Байден и Си Цзиньпин достигли «принципиальной» договоренности о проведении виртуальной встречи до конца года, стало известно 6 октября. Информация появилась после встречи в Цюрихе советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с его китайским коллегой Яном Цзечи.

В администрации Байдена личную встречу двух лидеров считают ключом к урегулированию важных и порой конфронтационных вопросов в отношениях США и Китая.

До этого Байден предостерег Россию и Китай от ошибки испытать военную мощь США. По его словам, всему миру известна сила американской армии и вооружения, так что РФ и КНР лучше не допускать ошибок, который приведут к возможности испытать ее. При этом он добавил, что не собирается вступать в затяжной конфликт с Китаем. К тому же, по его словам, он провел с Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой мировой лидер.

Вопрос о военной мощи и отношениях с Китаем был поднят в связи с ситуацией на Тайване. ВВС Китая в начале октября за сутки направили 38 боевых самолетов в опознавательную зону ПВО острова.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «воссоединение» между Китаем и Тайванем неизбежно. США признают «принцип одного Китая» и при этом предоставляют Тайваню оборонительное оружие.

В Китае действия Соединенных Штатов в отношении Тайваня называют опасными и рекомендуют их прекратить. Такое заявление сделал постоянный представитель Китайской Народной Республики при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь 21 октября.