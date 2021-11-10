ЕР утвердила кандидатуру Кузнецовой на пост врио замсекретаря генсовета партии

Члены партии «Единая Россия» утвердили кандидатуру вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой на должность временно исполняющей обязанности заместителя секретаря генсовета партии. Решение было принято в ходе заседания президиума генерального совета партии в среду, 10 ноября.

«Президиум генсовета «Единой России» единогласно проголосовал за избрание Анны Кузнецовой врио замсекретаря генсовета партии», — сообщили в ЕР.

Как заявил секретарь генсовета, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, председатель ЕР Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Кузнецовой на эту должность.

По словам Турчака, Кузнецова на новом посту будет заниматься координацией работы по партийным проектам социальной направленности и работой общественных приемных председателя партии.

1 октября президент России Владимир Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с избранием в Государственную думу. 27 сентября глава государства объявил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Кузнецова приняла предложение возглавить комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Вместо Кузнецовой уполномоченным при главе государства по правам ребенка 27 октября была назначена Мария Львова-Белова, сенатор от Пензенской области, член Совета Федерации по социальной политике. Парламентарий является одним из победителей конкурса управленцев «Лидеры России – 2020» и выпускницей четвертого потока в так называемой школе губернаторов.