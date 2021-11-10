Прямой эфир
Мир
Боррель призвал ЕС расширить контакты для сдерживания потока мигрантов
Мир
Байден примет лидеров Канады и Мексики 18 ноября
Наука
В Якутии создали биопрепарат для борьбы с последствиями COVID-19
Экономика
Стоимость биткоина установила новый рекорд
Интернет
Суд в России утвердил взыскание с Twitter, Facebook и WhatsApp 36 млн рублей
Экономика
Путин поручил принять меры по стабилизации ситуации на рынке химудобрений
Мир
Премьер Японии заявил о намерении проводить твердую политику в отношении РФ
Армия
Путин сообщил об исполнении гособоронзаказа на 96,2% в 2020 году
Общество
Наталия Орейро получила российский паспорт
Мир
Польша увеличит число полицейских на границе с Белоруссией

ОК представили перезапуск ленты новостей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

10 ноября на собственной онлайн-конференции OK.Update социальная сеть «Одноклассники» представила масштабное обновление. Изменения затронут многие крупные сервисы соцсети. В частности, ОК объявили о запуске новой версии ленты новостей: теперь пользователи будут получать в ней рекомендованные публикации. Соцсеть также анонсировала появление новых форматов контента и несколько ключевых обновлений бизнес-платформы.

Антон Федчин, руководитель ОК:

«В год 15-летия ОК мы затеяли масштабную перестройку многих сервисов соцсети и начали с главного — того, что люди видят в своей ленте новостей. Лента — самый популярный сервис ОК, которым пользуется более 80% нашей аудитории. Сегодня мы запускаем новую «гибридную» модель ленты: теперь контент, на который вы подписаны, будет соседствовать с рекомендуемым.

Мы в целом пересмотрели подход к контенту в соцсети: в наших планах — увеличивать долю публикаций из групп в ленте, запускать дополнительные возможности для авторов и форматы отображения контента. Новые инструменты для бизнеса и социальной коммерции помогут найти в обновленной ленте новостей активную аудиторию клиентов. И всё это можно будет легко делать благодаря новому интерфейсу наших приложений, меню которого будет динамически меняться в зависимости от интересов пользователя».

Обо всех обновлениях Антон Федчин и представители команды ОК рассказали на онлайн-конференции OK.Update.

Новая гибридная модель ленты новостей

ОК запустили на всех платформах новую гибридную модель отображения информации в основной ленте новостей. Теперь после просмотра всех свежих публикаций от своих друзей и групп в ленте пользователя будет появляться рекомендуемый контент от групп, на которые он ранее не был подписан.

Благодаря новой модели пользователи смогут расширить свой кругозор и узнавать новое прямо из ленты. Создатели контента благодаря этому смогут привлечь новую аудиторию, сохранив связь со своими подписчиками.

В основе работы гибридной ленты — обновленная рекомендательная система на базе технологий машинного обучения и модели коллаборативной фильтрации. Нейросети анализируют предпочтения похожих друг на друга пользователей и составляют круг их интересов по публичным действиям внутри соцсети. С помощью технологий компьютерного зрения и текстового анализа для каждого пользователя подбираются наиболее релевантные публикации.

По результатам первых тестов количество лайков на рекомендуемые публикации выросло по сравнению с отдельной лентой рекомендаций ОК на 21% год к году, а число уникальных авторов, которые получают охваты в рекомендациях — в два раза. На запуске новой модели ленты доля рекомендуемого контента в ней превышает 11%, в планах ОК — увеличить этот показатель до 20% просмотров всех публикаций в ленте.

Новая лента вертикального контента

На OK.Update социальная сеть анонсировала новый формат потребления — отдельную ленту вертикального контента. Лента дополнит уже существующие в ОК форматы отображения информации и появится в приложениях на iOS и Android уже в конце 2021 года.

В новой ленте будут показываться рекомендуемые публикации с вертикальным контентом: короткие видео, фотографии и GIF-анимация. Для этого ОК запустили новый алгоритм рекомендаций видео, который анализирует время смотрения и использует его как сигнал для дальнейших рекомендаций пользователю подобного контента. Благодаря простому интерфейсу пользователи смогут в любой момент просмотреть то, что им интересно, в легком доступном формате — каждая единица контента будет показана в полноэкранном режиме.

Алгоритм поддержки новых и интересных авторов

Для того чтобы в обновленной контентной платформе было как можно больше интересных самобытных авторов, ОК анонсировали новую схему работы с создателями контента. До конца 2021 года появится технология отбора качественного контента, которая будет автоматически выделять интересных авторов, группы и медиа в соцсети и давать им дополнительные охваты.

Таким образом те, кто создает действительно качественный и уникальный контент, смогут увеличить базу своих подписчиков и охват публикаций. На первом этапе алгоритм будет работать с новыми авторами на платформе, в дальнейшем система будет продвигать всех интересных создателей контента в ОК.

Алгоритм использует различные точки входа внутри соцсети для роста подписок и охватов авторов. Особенность системы в том, что качественный и востребованный у пользователей контент будет поддерживаться до тех пор, пока не начнет расти самостоятельно органически.

«Моменты» для групп

ОК активно развивают собственный сервис исчезающих фото и видео «Моменты» — за год с момента запуска его ежемесячная активная аудитория достигла 28 млн пользователей и составляет уже более половины аудитории всей социальной сети в России.

На OK.Update было объявлено о крупном обновлении «Моментов» в начале 2022 года: публикации моментов станут доступны не только личным профилям в ОК, но и всем группам в соцсети. Официальные группы смогут добавлять к моментам любые ссылки вне зависимости от количества подписчиков.

Кроме этого, до конца 2021 года ОК перезапустят сервис тематических конкурсов в «Моментах»: их можно будет брендировать, добавлять описание и правила, ссылку на группу.

Персонализированное меню мобильных приложений

Представители соцсети также анонсировали новое динамическое меню в мобильных приложениях — интерфейс будет адаптироваться под каждого пользователя уже в следующем году. Благодаря алгоритмам машинного обучения основные вкладки меню на iOS и Android будут автоматически подстраиваться под индивидуальные предпочтения.

Нейросеть будет определять активность пользователя в сервисах соцсети и показывать в меню те разделы, с которыми он чаще всего взаимодействует. Например, любители музыки и онлайн-шопинга получат быстрый доступ к разделам «Музыка» и «Товары», а все, кто часто поздравляет друзей, увидят в меню раздел «Подарки».

Социальная коммерция: оплата товаров внутри соцсети, товары в видеотрансляциях

До конца 2021 года пользователи смогут оплачивать товары групп и бизнес-профилей прямо внутри соцсети — с помощью встроенной системы безопасных платежей. При этом ОК не взимают собственную комиссию с продажи товаров. Кроме того, ОК представили полноценный сервис продажи товаров через видеотрансляции. Теперь он доступен на всех платформах и позволяет показывать карточки с товарами прямо внутри видеоплеера как по отдельности, так и списком в формате карусели. Зрители трансляций смогут сразу перейти на интересующий их товар и оформить покупку. Сервис работает на базе единой видеоплатформы «VK Видео».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021