ОК представили перезапуск ленты новостей

10 ноября на собственной онлайн-конференции OK.Update социальная сеть «Одноклассники» представила масштабное обновление. Изменения затронут многие крупные сервисы соцсети. В частности, ОК объявили о запуске новой версии ленты новостей: теперь пользователи будут получать в ней рекомендованные публикации. Соцсеть также анонсировала появление новых форматов контента и несколько ключевых обновлений бизнес-платформы.

Антон Федчин, руководитель ОК:

«В год 15-летия ОК мы затеяли масштабную перестройку многих сервисов соцсети и начали с главного — того, что люди видят в своей ленте новостей. Лента — самый популярный сервис ОК, которым пользуется более 80% нашей аудитории. Сегодня мы запускаем новую «гибридную» модель ленты: теперь контент, на который вы подписаны, будет соседствовать с рекомендуемым.

Мы в целом пересмотрели подход к контенту в соцсети: в наших планах — увеличивать долю публикаций из групп в ленте, запускать дополнительные возможности для авторов и форматы отображения контента. Новые инструменты для бизнеса и социальной коммерции помогут найти в обновленной ленте новостей активную аудиторию клиентов. И всё это можно будет легко делать благодаря новому интерфейсу наших приложений, меню которого будет динамически меняться в зависимости от интересов пользователя».

Обо всех обновлениях Антон Федчин и представители команды ОК рассказали на онлайн-конференции OK.Update.

Новая гибридная модель ленты новостей

ОК запустили на всех платформах новую гибридную модель отображения информации в основной ленте новостей. Теперь после просмотра всех свежих публикаций от своих друзей и групп в ленте пользователя будет появляться рекомендуемый контент от групп, на которые он ранее не был подписан.

Благодаря новой модели пользователи смогут расширить свой кругозор и узнавать новое прямо из ленты. Создатели контента благодаря этому смогут привлечь новую аудиторию, сохранив связь со своими подписчиками.

В основе работы гибридной ленты — обновленная рекомендательная система на базе технологий машинного обучения и модели коллаборативной фильтрации. Нейросети анализируют предпочтения похожих друг на друга пользователей и составляют круг их интересов по публичным действиям внутри соцсети. С помощью технологий компьютерного зрения и текстового анализа для каждого пользователя подбираются наиболее релевантные публикации.

По результатам первых тестов количество лайков на рекомендуемые публикации выросло по сравнению с отдельной лентой рекомендаций ОК на 21% год к году, а число уникальных авторов, которые получают охваты в рекомендациях — в два раза. На запуске новой модели ленты доля рекомендуемого контента в ней превышает 11%, в планах ОК — увеличить этот показатель до 20% просмотров всех публикаций в ленте.

Новая лента вертикального контента

На OK.Update социальная сеть анонсировала новый формат потребления — отдельную ленту вертикального контента. Лента дополнит уже существующие в ОК форматы отображения информации и появится в приложениях на iOS и Android уже в конце 2021 года.

В новой ленте будут показываться рекомендуемые публикации с вертикальным контентом: короткие видео, фотографии и GIF-анимация. Для этого ОК запустили новый алгоритм рекомендаций видео, который анализирует время смотрения и использует его как сигнал для дальнейших рекомендаций пользователю подобного контента. Благодаря простому интерфейсу пользователи смогут в любой момент просмотреть то, что им интересно, в легком доступном формате — каждая единица контента будет показана в полноэкранном режиме.

Алгоритм поддержки новых и интересных авторов

Для того чтобы в обновленной контентной платформе было как можно больше интересных самобытных авторов, ОК анонсировали новую схему работы с создателями контента. До конца 2021 года появится технология отбора качественного контента, которая будет автоматически выделять интересных авторов, группы и медиа в соцсети и давать им дополнительные охваты.

Таким образом те, кто создает действительно качественный и уникальный контент, смогут увеличить базу своих подписчиков и охват публикаций. На первом этапе алгоритм будет работать с новыми авторами на платформе, в дальнейшем система будет продвигать всех интересных создателей контента в ОК.

Алгоритм использует различные точки входа внутри соцсети для роста подписок и охватов авторов. Особенность системы в том, что качественный и востребованный у пользователей контент будет поддерживаться до тех пор, пока не начнет расти самостоятельно органически.

«Моменты» для групп

ОК активно развивают собственный сервис исчезающих фото и видео «Моменты» — за год с момента запуска его ежемесячная активная аудитория достигла 28 млн пользователей и составляет уже более половины аудитории всей социальной сети в России.

На OK.Update было объявлено о крупном обновлении «Моментов» в начале 2022 года: публикации моментов станут доступны не только личным профилям в ОК, но и всем группам в соцсети. Официальные группы смогут добавлять к моментам любые ссылки вне зависимости от количества подписчиков.

Кроме этого, до конца 2021 года ОК перезапустят сервис тематических конкурсов в «Моментах»: их можно будет брендировать, добавлять описание и правила, ссылку на группу.

Персонализированное меню мобильных приложений

Представители соцсети также анонсировали новое динамическое меню в мобильных приложениях — интерфейс будет адаптироваться под каждого пользователя уже в следующем году. Благодаря алгоритмам машинного обучения основные вкладки меню на iOS и Android будут автоматически подстраиваться под индивидуальные предпочтения.

Нейросеть будет определять активность пользователя в сервисах соцсети и показывать в меню те разделы, с которыми он чаще всего взаимодействует. Например, любители музыки и онлайн-шопинга получат быстрый доступ к разделам «Музыка» и «Товары», а все, кто часто поздравляет друзей, увидят в меню раздел «Подарки».

Социальная коммерция: оплата товаров внутри соцсети, товары в видеотрансляциях

До конца 2021 года пользователи смогут оплачивать товары групп и бизнес-профилей прямо внутри соцсети — с помощью встроенной системы безопасных платежей. При этом ОК не взимают собственную комиссию с продажи товаров. Кроме того, ОК представили полноценный сервис продажи товаров через видеотрансляции. Теперь он доступен на всех платформах и позволяет показывать карточки с товарами прямо внутри видеоплеера как по отдельности, так и списком в формате карусели. Зрители трансляций смогут сразу перейти на интересующий их товар и оформить покупку. Сервис работает на базе единой видеоплатформы «VK Видео».