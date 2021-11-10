Прокуратура закрыла дело против опубликовавшего записи пыток в колонии Савельева

Прокуратура прекратила производство по уголовному делу программиста Сергея Савельева, который обнародовал видеоархив с пытками над заключенными в тюремной больнице в Саратовской области. Об этом 10 ноября заявила РЕН ТВ его адвокат Снежана Мунтян.

Речь идет о деле, которое было открыто по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Согласно постановлению, дело отменил областной прокурор.

Ранее в среду 18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области были уволены после сообщений о насилии над заключенными в областной тюремной больнице. По словам врио начальника УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина, возбуждено пять уголовных дел, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

28 октября сообщалось, что Савельев был заочно арестован по решению суда. Его обвиняли в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном в то время, пока он сам сидел в колонии.

23 октября МВД России объявило программиста в федеральный розыск. Однако не уточнялось, в рамках какого именно дела ведется розыск.

5 октября Следственный комитет РФ организовал проверку после появления в Сети видео, на котором имело место насилие над заключенным в туберкулезной больнице в Саратовской области. 6 октября ФСИН уволила начальника тюремной больницы по Саратовской области Павла Гаценко, а также трех сотрудников регионального ведомства по отрицательным мотивам.