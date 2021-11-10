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Байден примет лидеров Канады и Мексики 18 ноября

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США, Канада и Мексика проведут саммит на высшем уровне 18 ноября. Об этом сообщается на сайте Белого дома в среду, 10 ноября.

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«18 ноября президент США Джо Байден примет премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора в Белом доме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Государства намерены подтвердить сотрудничество в том числе по борьбе с коронавирусом, климатическими изменениями и миграцией, передает RT. Также стороны обсудят вопросы укрепления безопасности в сфере здравоохранения.

Это будет первый саммит североамериканских лидеров с 2016 года. Тогда встреча проходила в Оттаве.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что встреча Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится в начале следующего года, однако реальной договоренности пока нет, сообщается на сайте kp.ru.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня текущего года в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере, добавив, что стороны оценят ход реализации достигнутых договоренностей через полгода. В то время как Путин рассказал, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

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