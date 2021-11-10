В раде назвали Украину «колонией с тоталитарным режимом»

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал Украину колонией с тоталитарным режимом. Об этом он написал 10 ноября в своем Telegram-канале.

По его мнению, Украина за 30 лет независимости потеряла территорию, экономику, людей и мораль, окончательно превратившись в колонию с тоталитарным режимом, где обесценились законы, жизнь и права человека.

«На самом деле состояние, в котором находится Украина с 1991 года, период, названный «независимостью», является процессом тотального уничтожения государства, народа и его истории, обезличивания нации», — сказал он.

Ранее, 9 ноября, Кива призвал президента Владимира Зеленского обратиться за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину с целью сохранить свою власть в Киеве.

По его мнению, история Зеленского закончится фатальным страхом и падением. Этому послужил целый ряд ошибок и преступлений, которые совершили он и его команда.

Кива считает, что главным просчетом украинского лидера было лишение должности бывшего министра внутренних дел страны Арсена Авакова, который фактически привел Зеленского к власти, а также всегда был его опорой и защитником.

Кроме того, Кива констатировал, что перед Зеленским на сегодняшний день остаются открытыми всего два пути — договоренность о союзе с Россией либо арест с последующим заключением в тюрьму.