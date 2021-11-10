Украина предложила немцам забрать себе мигрантов с границы Белоруссии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 10 ноября предложил Социал-демократической партии Германии (СДПГ) взять к себе мигрантов с белорусско-польской границы.

Он отметил, что миграционный вопрос стал ключевой темой на заседании Совбеза Украины и все ведомства получили соответствующие указания.

Также Данилов подчеркнул, что при повторении ситуации с прорывом на границе Украина будет действовать адекватно.

Ранее в этот день депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Нильс Шмид заявил, что беженцев, которые стремятся попасть из Белоруссии в Польшу, для начала можно разместить на Украине до того, как они оформят убежище в странах Европейского союза. Разрешив мигрантам находиться на украинской территории, Европа продемонстрирует, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС, считает парламентарий.

Днем ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что группа нелегальных мигрантов, которая сейчас пытается попасть с территории Белоруссии в Польшу, может перейти украинскую границу, если потерпит неудачу. Дещица высказал мнение, что беженцы находятся на «этапе нервного срыва», так как им не удается попасть в Германию.

9 ноября многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

10 ноября депутат сейма Польши Януш Ковальский призвал Евросоюз ввести новые санкции против Минска и Москвы на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Он счел необходимым требовать новых антироссийских санкций от Вашингтона.

В этот же день правительство Польши направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы.

Также Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами. Страны попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса. Однако, по заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, к России они не обращались.