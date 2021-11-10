Появилось видео ДТП с актрисой Еленой Сафоновой

Департамент транспорта Москвы 10 ноября опубликовал видео момента ДТП на проспекте Мира с участием звезды фильма «Зимняя вишня» Елены Сафоновой.

На кадрах видно, как автомобиль при попытке перестроиться из правого ряда подрезал двигавшуюся в крайнем левом ряду машину и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с еще одним транспортным средством.

ДТП с участием Сафоновой произошло ранее в этот день. 65-летняя актриса была за рулем машины марки Hyundai. Ее госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с переломом ребер и надколенника. Помимо артистки в аварии пострадал еще один человек.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

Ранее, 7 ноября, автомобиль такси столкнулся с препятствием на Ярославском шоссе в Москве, в результате чего пострадали три человека — водитель и два пассажира. Женщина с ребенком были госпитализированы в тяжелом состоянии.