Прямой эфир
Экономика
Путин поручил принять меры по стабилизации ситуации на рынке химудобрений
Мир
В Польше призвали заблокировать полеты в Белоруссию из стран Ближнего Востока
Армия
Путин сообщил об исполнении гособоронзаказа на 96,2% в 2020 году
Общество
В московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра
Наука
Орбиту МКС скорректируют для уклонения от космического мусора
Мир
В Минобороны указали на рост активности авиации НАТО у границ РФ за сутки
Мир
США возродили в Европе подразделение времен холодной войны
Мир
Премьер Швеции подал прошение об отставке
Армия
Армия России до конца года получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2
Мир
Белоруссия усилила состав дежурных сил ПВО на западе и северо-западе

Появилось видео ДТП с актрисой Еленой Сафоновой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Департамент транспорта Москвы 10 ноября опубликовал видео момента ДТП на проспекте Мира с участием звезды фильма «Зимняя вишня» Елены Сафоновой.

На кадрах видно, как автомобиль при попытке перестроиться из правого ряда подрезал двигавшуюся в крайнем левом ряду машину и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с еще одним транспортным средством.

ДТП с участием Сафоновой произошло ранее в этот день. 65-летняя актриса была за рулем машины марки Hyundai. Ее госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с переломом ребер и надколенника. Помимо артистки в аварии пострадал еще один человек.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

Ранее, 7 ноября, автомобиль такси столкнулся с препятствием на Ярославском шоссе в Москве, в результате чего пострадали три человека — водитель и два пассажира. Женщина с ребенком были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021