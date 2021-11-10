Джабаров прокомментировал полеты российских Ту-22М3 над Белоруссией

Полеты российских бомбардировщиков над Белоруссией являются штатными и не нуждаются в особом внимании. Об этом в среду, 10 ноября, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что у России и Белоруссии есть общее оборонное пространство, поэтому российские бомбардировщики имеют полное право находиться в воздушном пространстве Союзного государства.

Парламентарий высказал сомнение в том, что у российских военных есть цель среагировать на проблему с беженцами или вмешиваться в осложненную ситуацию на польско-белорусской границе.

«У них есть плановые полеты. Не думаю, что на этом стоит акцентировать внимание. А то мы будем, как западные журналисты, видеть во всем «российскую угрозу». У нас там и танки наши гуляют — то заходят внутрь Белоруссии, то выходят. Это Союзное государство, ближайший наш союзник, член Организации Договора о коллективной безопасности, мы имеем право это делать», — сказал сенатор в беседе с порталом Lenta.Ru.

Также Джабаров отметил, что этой практикой пользуются во всем мире, напомнив о полетах американских бомбардировщиков, патрулирующих небо над странами НАТО.

Ранее в этот день два дальних бомбардировщика Ту-22М3 воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, передает «Федеральное агентство новостей».

В Минобороны РФ сообщили, что в ходе полета были отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления ВС РФ и Республики Беларусь. Кроме того, российские самолеты участвовали в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в единой региональной системе ПВО Союзного государства.

26 октября дальние бомбардировщики Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-27 совершили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Полет авиации продолжался пять часов.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 20 октября рассказал о создании новой военной доктрины Союзного государства. По словам министра, уровень взаимодействия военных ведомств России и Белоруссии позволяет «своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их».

С 10 по 16 сентября проводились российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». В них участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.