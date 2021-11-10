Прямой эфир
Экономика
Путин поручил принять меры по стабилизации ситуации на рынке химудобрений
Мир
Премьер Японии заявил о намерении проводить твердую политику в отношении РФ
Армия
Путин сообщил об исполнении гособоронзаказа на 96,2% в 2020 году
Общество
Наталия Орейро получила российский паспорт
Мир
Польша увеличит число полицейских на границе с Белоруссией
Общество
В московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра
Наука
Орбиту МКС скорректируют для уклонения от космического мусора
Мир
В Минобороны указали на рост активности авиации НАТО у границ РФ за сутки
Мир
США возродили в Европе подразделение времен холодной войны
Мир
Премьер Швеции подал прошение об отставке

Минюст признал «Как бы иноагент» СМИ-иноагентом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минюст России признал издание «Как бы иноагент» СМИ-иноагентом. Об этом в ведомстве сообщили в среду, 10 ноября.

Деньги пахнут: закон о физлицах-иноагентах примут в ускоренном порядке
Он может коснуться любого, кто в интересах другого государства участвует в политике или собирает значимые сведения

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 10.11.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Как бы иноагент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общество было создано Денисом Камалягиным, Сергеем Маркеловым и Дарьей Апахончич, первыми журналистами в РФ, которые стали признаны СМИ-иноагентами.

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — добавили в ведомстве.

8 ноября Минюст включил незарегистрированное движение «Российская ЛГБТ-сеть» в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что движение «Российская ЛГБТ-сеть» финансировалось из средств благотворительного фонда социально-правовой помощи «Сфера», который был признан иноагентом в 2016 году.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова. Комментируя возможность ускорения процесса изменения закона о СМИ-иноагентах, Песков сказал, что сначала надо дождаться начала работы нового состава парламента.

27 августа Песков сказал, что закон о СМИ-иноагентах действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Так он прокомментировал обращение журналистов к президенту России Владимиру Путину с требованием отказаться от практики включения СМИ в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций. Вместе с тем Песков отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021