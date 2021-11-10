Минюст признал «Как бы иноагент» СМИ-иноагентом

Минюст России признал издание «Как бы иноагент» СМИ-иноагентом. Об этом в ведомстве сообщили в среду, 10 ноября.

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 10.11.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Как бы иноагент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общество было создано Денисом Камалягиным, Сергеем Маркеловым и Дарьей Апахончич, первыми журналистами в РФ, которые стали признаны СМИ-иноагентами.

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — добавили в ведомстве.

8 ноября Минюст включил незарегистрированное движение «Российская ЛГБТ-сеть» в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что движение «Российская ЛГБТ-сеть» финансировалось из средств благотворительного фонда социально-правовой помощи «Сфера», который был признан иноагентом в 2016 году.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова. Комментируя возможность ускорения процесса изменения закона о СМИ-иноагентах, Песков сказал, что сначала надо дождаться начала работы нового состава парламента.

27 августа Песков сказал, что закон о СМИ-иноагентах действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Так он прокомментировал обращение журналистов к президенту России Владимиру Путину с требованием отказаться от практики включения СМИ в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций. Вместе с тем Песков отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.