Академия «Маяк» в Нижнем Новгороде получила имя академика Сахарова

Образовательно-культурному центру «Академия Маяк» в Нижнем Новгороде присвоено имя академика Андрея Сахарова.

Торжественная церемония состоялась в среду, 10 ноября, во Всемирный день науки за мир и развитие, при поддержке госкорпорации «Росатом».

«Андрей Дмитриевич Сахаров — это великий ученый, символ науки и большой человек, жизнь которого неразрывно связана с нижегородской землей. Уверен, что под новым именем центр креативной индустрии будет развиваться на благо и региона, и всей страны», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, Академия «Маяк» — не только пространство для подготовки атомщиков, но и место для деятельности активной молодежи со всей страны.

Нижегородская область является родиной атомной промышленности России. Здесь расположен Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ–ВНИИЭФ), где создавались отечественные технологии, над которыми работал советский физик, академик АН СССР Сахаров.

Академия «Маяк» — проект, реализуемый «Росатомом» совместно с правительством региона.