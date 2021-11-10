В Минэке ответили на предложение Минсельхоза обнулить пошлины на импорт мяса

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минсельхоза о введении тарифных квот на импорт замороженного мяса крупного рогатого скота (говядины) и свинины. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития в среду, 10 ноября.

Решение приняли в рамках мер по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты. Оно призвано обеспечить продовольственную безопасность России.

Так, планируется предоставить тарифную льготу, освободив от уплаты ввозной таможенной пошлины в 2022 году ввозимую в Россию замороженную говядину в объеме не более 200 тыс. тонн. Квоту на замороженную свинину планируется установить квоту не более 100 тыс. тонн с 1 января по 31 июня 2022-го. Условием для применения льготы будет целевое назначение — переработка мяса на российской территории, по аналогии с действующей тарифной квотой на ввоз в страну белого сахара.

Ведомство со ссылкой на данные Росстата отмечает, что цены российских производителей на говядину, в том числе замороженную, в последние месяцы находятся на предельном за последние пять лет уровне. Потребцена на бескостную говядину в августе составила 548,5 руб./кг, увеличившись на 9,5% в рублевом эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7,2% — с январем этого года.

«Рост цен обусловлен увеличением себестоимости производства говядины, вызванной, в первую очередь, ростом цен на основные компоненты комбикормов (ячмень, пшеница, кукуруза, шроты), ветеринарные препараты, племенную продукцию, а также ГСМ и электроэнергию. Стоит отметить, что подобный рост цен является общемировой тенденцией», — рассказали в министерстве.

В Минсельхозе сообщили, что введение импортных квот — временное, оно должно позволить обеспечить потребности населения в мясе и сохранить стабильную ценовую ситуацию на социально значимые продукты. Ведомство ожидает роста объемов производства мяса в России в 2022 году и отмены действия указанных квот.

Кроме того, подкомиссия поддержала инициативу о включении отдельных видов магнитно-резонансных томографов (МРТ) и систем магнитно-резонансной томографии в перечень товаров, при ввозе которых на территорию Евразийского экономического союза (ЕЭС) не требуется представление специальной лицензии или разрешения.

Подкомиссия также продлила исключение из-под действия специальных экономических мер на 2022 год сухой молочной сыворотки с уровнем деминерализации не менее 90%, используемой в производстве смесей для детей.

Эти инициативы напраят в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Помимо прочего, подкомиссия поддержала предложение Минфина о введении временного запрета на вывоз из России отходов и лома драгметаллов или металлов, плакированных драгоценными металлами, других отходов и лома, содержащих в том числе соединения таких металлов, используемых в основном для извлечения драгметаллов. Планируется, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2022 года. Она позволит пресечь нелегальную практику— вывоз из страны сырья с высоким содержанием драгоценных металлов под видом сырья с низким содержанием.

8 ноября «Известия» сообщали, что Минсельхоз написал письмо в аппарат правительства о мерах, которые предлагает ввести для сдерживания цен в ближайшее время. В документе говорится в том числе о ситуации с динамикой цен на продовольствие в России и мире, а также о шагах по защите внутреннего рынка от высокой инфляции. Предлагается установить квоту на замороженную говядину и свинину — на каждый вид по 200 тыс. т (такова годовая потребность страны в импорте этих товаров). На этот объем министерство рекомендовало обнулить пошлину.