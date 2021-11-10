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Голикова сообщила об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России

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Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 48,4%. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства 10 ноября.

«Показатель складывается из количества переболевших граждан и количества вакцинированных и ревакцинированных граждан», — пояснила она.

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В лидерах — Республика Тыва, Московская область, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.

По уточнениям Голиковой, российские и зарубежные эксперты говорят о том, что для защиты населения коллективный иммунитет должен достичь уровня 90–95%, но власти пока оставляют планку в 80%.

В то же время Владимир Путин попросил Голикову рассказать, чем чреват отказ от вакцинации или несвоевременность сделанных прививок.

«Я вас попросил бы коллегам сказать то, что вы мне недавно говорили по поводу необходимости достижения необходимого уровня вакцинации в связи с тем, что если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией. И тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, могут пойти насмарку», — сказал российский лидер.

По словам Голиковой, для того чтобы выработался коллективный иммунитет, необходимо в ближайшие месяцы вакцинировать 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн. В случае если этих показателей не удастся достичь, темп, который сейчас набран, будет потерян и придется снова идти на круг ревакцинации.

Также вице-премьер призвала всех сделать прививку и подчеркнула, что уровень напряженности в медицинской системе сегодня напрямую зависит от отношения граждан к мерам профилактики.

Также она отметила, что все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.

Также 10 ноября Голикова заявила о снижении темпов заболеваемости COVID-19 за нерабочую неделю на 2,1%. Для сравнения: неделю назад этот показатель составлял 8,7%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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