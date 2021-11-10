В саратовском УФСИН уволили 18 сотрудников после публикации видео с пытками заключенных

18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области были уволены после сообщений о насилии над заключенными в областной тюремной больнице. Об этом 10 ноября заявил временно исполняющий обязанности начальника регионального УФСИН Антон Ефаркин.

В интервью ГТРК «Саратов» он также рассказал, что 11 сотрудников были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Заведено пять уголовных дел, осуществляются следственные действия, пишет «Газета.Ru».

«Мы делаем всё, чтобы разобраться, сделать соответствующие выводы. Уверен, что в будущем такого не повторится», — заключил Ефаркин.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что после появления видео с пытками над заключенными были инициированы проверки. По его словам, главе государства Владимиру Путину известно о происходящем, но он не может уделять внимание каждому эпизоду в отдельности. Песков также заявил, что вопрос является прерогативой органов, осуществляющих проверки.

Ранее, 6 октября, ФСИН уволила начальника тюремной больницы по Саратовской области Павла Гаценко, а также трех сотрудников регионального ведомства по отрицательным мотивам.

5 октября Следственный комитет РФ организовал проверку после появления в Сети видео, на котором имело место насилие над заключенным в туберкулезной больнице в Саратовской области.

В тот же день Песков заявил, что в администрации президента знают о соответствующем видео. По его словам, прежде всего необходимо установить подлинность опубликованных роликов.