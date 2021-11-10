Трое пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Калуге

В центре Калуги произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате случившегося пострадали три человека. Областная прокуратура проводит проверку.

Как пишет газета «Весть» со ссылкой на надзорное ведомство, авария произошла в районе 10 часов утра на пересечении улиц Суворова и Плеханова. Скорая помощь столкнулась с автомобилем Nissan и перевернулась.

9 ноября во Владикавказе столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. Травмы получили три человека. По данным ГИБДД, машина скорой помощи двигалась с включенной световой сиреной. Водитель «Лады» не предоставил медикам преимущество, из-за чего произошло столкновение.