Путин сообщил об исполнении гособоронзаказа на 96,2% в 2020 году

Гособоронзаказ в пандемийном 2020 году удалось выполнить на 96,2%, такая высокая планка держится уже пять лет. Об этом в среду, 10 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК).

«Отмечу, что в 2020 году, в сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2% <…> Причем столь высокая планка держится уже более пяти лет», — заявил Путин.

Он отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в России работают стабильно даже в условиях пандемии.

«Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок», — заключил президент.

1 ноября Путин заявил, что к 2027 году в Военно-морском флоте (ВМФ) России будет 70% новых вооружений. Он отметил, что за последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, девять передовых ракетных комплексов, 10 летательных аппаратов. Последовательно повышается программа модернизации флота.

14 сентября Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники. 23 августа президент заявил, что многие образцы российского вооружения не имеют альтернатив в мире.

Он также заявил, что российские Вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс развиваются с учетом достижений науки и фундаментальных исследований, в том числе искусственного интеллекта и робототехники. В связи с этим он выразил надежду на интерес западных партнеров к российскому оружию.