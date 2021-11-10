Путин поручил принять меры по стабилизации ситуации на рынке химудобрений

В России необходимо своевременно принимать меры, чтобы ситуация с химическими удобрениями не оказала влияние на цены на продукты. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

По его словам, на фоне роста цен на энергоносители и на газ, являющийся сырьем для удобрений, в Европе сокращаются объемы производства.

«Всё это факторы, которые нас заставляют серьезно задуматься о том, что будет в самое ближайшее время: и с посевными площадями в мире вообще, и в Европе в частности, и, естественно, с товарами продовольственной группы, и с посевными площадями для кормов для скота, как это отразится на мясной группе. Всё это мы точно должны с вами иметь в виду и своевременно принимать соответствующие меры», — указал глава государства.

Он уточнил, что на внутреннем рынке России цена на азотные минеральные удобрения, на химические удобрения в три раза ниже, чем на европейском рынке.

«Безусловно, это вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки. Нам, конечно, нужно иметь это в виду и не допустить ни в коем случае сбоев в работе сельского хозяйства», — подчеркнул Путин.

3 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России на полгода вводится ограничение на вывоз из страны азотных удобрений. Соответствующее решение принято с целью недопущения дефицита на внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, уточнил глава кабмина.

25 октября российский лидер поручил правительству страны разработать меры по нейтрализации в стране негативных последствий европейского энергокризиса. Тогда президент указал и на дестабилизацию рынков азотных удобрений.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что рост цен на продовольствие обусловлен в том числе объективными процессами, которые необходимо принимать как данность. Он отметил, что в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Эти меры нацелены на предотвращение скачкообразного повышения цен.

Как отметил вице-премьер РФ Александр Новак, высокие цены на газ в Европе способны спровоцировать рост цен и в других отраслях — таких как производство удобрений, генерация электроэнергии, нефтегазохимия, металлургия и производство сельхозпродукции. По его словам, уже возникают проблемы и в производстве продуктов питания.