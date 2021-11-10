Прямой эфир
Экономика
Путин поручил принять меры по стабилизации ситуации на рынке химудобрений
Мир
В Польше призвали заблокировать полеты в Белоруссию из стран Ближнего Востока
Общество
В московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра
Наука
Орбиту МКС скорректируют для уклонения от космического мусора
Мир
В Минобороны указали на рост активности авиации НАТО у границ РФ за сутки
Мир
США возродили в Европе подразделение времен холодной войны
Мир
Премьер Швеции подал прошение об отставке
Армия
Армия России до конца года получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2
Мир
Белоруссия усилила состав дежурных сил ПВО на западе и северо-западе
Туризм
В МИДе заявили о возможном продлении срока пребывания иностранцев в РФ

Путин поручил принять меры по стабилизации ситуации на рынке химудобрений

Путин: ситуация с химудобрениями не должна отразиться на ценах на продукты
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России необходимо своевременно принимать меры, чтобы ситуация с химическими удобрениями не оказала влияние на цены на продукты. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Не вашим, а нашим: зачем Россия ограничивает экспорт азотных удобрений
И при чем здесь стоимость природного газа

По его словам, на фоне роста цен на энергоносители и на газ, являющийся сырьем для удобрений, в Европе сокращаются объемы производства.

«Всё это факторы, которые нас заставляют серьезно задуматься о том, что будет в самое ближайшее время: и с посевными площадями в мире вообще, и в Европе в частности, и, естественно, с товарами продовольственной группы, и с посевными площадями для кормов для скота, как это отразится на мясной группе. Всё это мы точно должны с вами иметь в виду и своевременно принимать соответствующие меры», — указал глава государства.

Он уточнил, что на внутреннем рынке России цена на азотные минеральные удобрения, на химические удобрения в три раза ниже, чем на европейском рынке.

«Безусловно, это вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки. Нам, конечно, нужно иметь это в виду и не допустить ни в коем случае сбоев в работе сельского хозяйства», — подчеркнул Путин.

3 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России на полгода вводится ограничение на вывоз из страны азотных удобрений. Соответствующее решение принято с целью недопущения дефицита на внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, уточнил глава кабмина.

25 октября российский лидер поручил правительству страны разработать меры по нейтрализации в стране негативных последствий европейского энергокризиса. Тогда президент указал и на дестабилизацию рынков азотных удобрений.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что рост цен на продовольствие обусловлен в том числе объективными процессами, которые необходимо принимать как данность. Он отметил, что в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Эти меры нацелены на предотвращение скачкообразного повышения цен.

Как отметил вице-премьер РФ Александр Новак, высокие цены на газ в Европе способны спровоцировать рост цен и в других отраслях — таких как производство удобрений, генерация электроэнергии, нефтегазохимия, металлургия и производство сельхозпродукции. По его словам, уже возникают проблемы и в производстве продуктов питания.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021