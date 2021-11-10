Панно с изображением ветерана войны появилось на набережной Ялты

На набережной Ялты вывесили огромное панно с изображением ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Медведя. Оно появилось на набережной в рамках всероссийской акции «Граффити Победы».

На торжественной церемонии открытия глава городской администрации Янина Павленко вручила герою документы на новую квартиру.

По словам градоначальницы, эта акция — не просто стрит-арт, а комплекс мероприятий, цель которых — сохранение памяти о подвиге фронтовиков.

Павленко также обратила внимание, что участнику войны пришлось в течение нескольких лет ходить по различным инстанциям, добиваясь улучшения жилищных условий. Получить квартиру ему удалось благодаря содействию главы республики и меценатам.

Свой 95-летний юбилей ветеран встретит уже в новой квартире, отметила глава города, чьи слова приводит ИА «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что 101-летний ветеран войны Дмитрий Захаров пишет исторические книги о XX веке. В них он рассказывает о революции, военных и послевоенных годах. Первую рукопись ветеран начал писать в 1990-е годы. Вторая книга будет об истории Крыма. Ее Захаров начал писать после переезда на полуостров в 2015 году.