Показавшего неприличный жест депутата рады временно отстранили от работы

Регламентный комитет Верховной рады Украины 10 ноября рекомендовал лишить исключенного из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» депутата Гео Лероса права принимать участие в пяти пленарных заседаниях из-за неприличного жеста в адрес президента страны Владимира Зеленского и главы офиса главы государства Андрея Ермака.

«Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной раде лишить Гео Лероса права принимать участие в пяти пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте»,— написал глава подкомитета по регламенту рады Павел Фролов в своем Telegram-канале.

Украинский лидер Зеленский и глава его офиса прибыли в парламент, чтобы представить кандидата на пост министра обороны, бывшего вице-премьера Алексея Резникова. В ходе заседания эта кандидатура была утверждена. Когда рассматривался данный кадровый вопрос, Лерос начал оскорблять Зеленского и Ермака. Спикер рады Руслан Стефанчук сделал ему замечание и попросил выключить микрофон. Тогда депутат показал оскорбительный жест в сторону президента и главы его офиса.

Фракция «Слуга народа» призвала регламентный комитет рады дать оценку действиям Лероса, а также вынести соответствующее решение.

Ранее, 31 октября, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил украинскому лидеру покинуть должность и признаться публично в «своих грехах». После этого, по его мнению, можно будет создано новое правительство, которое будет отчитываться перед парламентом, а страна будет воссоздана «через кровь, слезы и пот».

9 сентября в парламенте Украины произошла потасовка между депутатами также с участием Лероса. Член «Слуги народа» Николай Тищенко силой оттащил депутата от трибуны из-за оскорблений в адрес президента. При этом за него вступились коллеги из других фракций, отмечая, что Лерос имеет право говорить что угодно, так как в стране свобода слова.