Прямой эфир
Экономика
Путин поручил принять меры по стабилизации ситуации на рынке химудобрений
Мир
Премьер Японии заявил о намерении проводить твердую политику в отношении РФ
Армия
Путин сообщил об исполнении гособоронзаказа на 96,2% в 2020 году
Мир
В Польше призвали заблокировать полеты в Белоруссию из стран Ближнего Востока
Общество
В московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра
Наука
Орбиту МКС скорректируют для уклонения от космического мусора
Мир
В Минобороны указали на рост активности авиации НАТО у границ РФ за сутки
Мир
США возродили в Европе подразделение времен холодной войны
Мир
Премьер Швеции подал прошение об отставке
Армия
Армия России до конца года получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2

Показавшего неприличный жест депутата рады временно отстранили от работы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Регламентный комитет Верховной рады Украины 10 ноября рекомендовал лишить исключенного из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» депутата Гео Лероса права принимать участие в пяти пленарных заседаниях из-за неприличного жеста в адрес президента страны Владимира Зеленского и главы офиса главы государства Андрея Ермака.

Пан пропал: партия Зеленского впервые уступила блоку Петра Порошенко
Украинцы разочаровались в своем президенте

«Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной раде лишить Гео Лероса права принимать участие в пяти пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте»,— написал глава подкомитета по регламенту рады Павел Фролов в своем Telegram-канале.

Украинский лидер Зеленский и глава его офиса прибыли в парламент, чтобы представить кандидата на пост министра обороны, бывшего вице-премьера Алексея Резникова. В ходе заседания эта кандидатура была утверждена. Когда рассматривался данный кадровый вопрос, Лерос начал оскорблять Зеленского и Ермака. Спикер рады Руслан Стефанчук сделал ему замечание и попросил выключить микрофон. Тогда депутат показал оскорбительный жест в сторону президента и главы его офиса.

Фракция «Слуга народа» призвала регламентный комитет рады дать оценку действиям Лероса, а также вынести соответствующее решение.

Ранее, 31 октября, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил украинскому лидеру покинуть должность и признаться публично в «своих грехах». После этого, по его мнению, можно будет создано новое правительство, которое будет отчитываться перед парламентом, а страна будет воссоздана «через кровь, слезы и пот».

9 сентября в парламенте Украины произошла потасовка между депутатами также с участием Лероса. Член «Слуги народа» Николай Тищенко силой оттащил депутата от трибуны из-за оскорблений в адрес президента. При этом за него вступились коллеги из других фракций, отмечая, что Лерос имеет право говорить что угодно, так как в стране свобода слова.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021