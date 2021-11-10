Иммунолог сравнил заразность «Дельта»-штамма с ветрянкой и корью

Последняя волна COVID-19 распространяется быстрее из-за того, что она вызвана «Дельта»-штаммом коронавируса — гораздо более контагиозным и агрессивным, объяснил «Известиям» в среду, 10 ноября, врач-иммунолог Владимир Болибок.

Заразность «Дельта»-штамма примерно в четыре раза выше, чем уханьского, с которым человечество столкнулось изначально. Таким образом и аэрозоль, выделяемый вирусоносителем, зараженным вариантом «Дельта», в четыре раза заразнее. Эта мутация по своей заразности уже обогнала ветрянку и почти сравнялась с самым заразным заболеванием — корью, подчеркнул врач-иммунолог.

Кроме того, скорость распространения «Дельта»-штамма внутри организма человека не уступает скорости его передачи между людьми. Так, при уханьском варианте COVID-19 инкубационный период составлял около недели, ухудшения наблюдались примерно через семь дней, а если человек попадал в реанимацию, то до этого должно было пройти порядка двух недель. Теперь же, как подчеркнул Болибок, с распространением штамма «Дельта» всё происходит гораздо быстрее.

«Инкубационный период сократился до 3–4 дней, ухудшение состояния происходит тоже на 3–4-й день, и человеку уже требуется госпитализация ˂…˃ Ну и в реанимации, если суждено, люди уже оказываются к концу первой недели заболевания. То есть всё это гораздо быстрее», — подчеркнул он.

О том, что последняя волна COVID-19 распространяется быстрее, ранее в этот же день заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма.

Академик РАН, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в среду рассказал, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета. По его словам, в настоящий момент коронавирус пока не побежден.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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