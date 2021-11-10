В Подмосковье спасатели вытащили мужчину из 12-метрового колодца

Спасатели в Московской области спасли мужчину, упавшего в недостроенный 12-метровый колодец. об этом в среду, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.

Инцидент произошел 9 ноября в садоводческом товариществе «Коммунальник» Сергиево-Посадского городского округа. За помощью спасателей в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратилась жена пострадавшего.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», 32-летний потерпевший хотел достать из колодца упавшие документы, обмотавшись закрепленным на поверхности тросом, но в результате оказался в ловушке, когда пытался подняться.

Спасатели установили анкерное устройство с лебедкой, с помощью которого подняли мужчину на поверхность. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

В октябре в подмосковном Краснознаменске сотрудники ГКУ Московской области «Мособлпожспас» сняли с пальца 10-летнего мальчика застрявшее кольцо от шампура.