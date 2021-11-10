В МИД России назвали нелегитимными любые санкции ЕС против Белоруссии

Любые санкции Евросоюза в отношении Минска неприемлемы и нелегитимны, Россия будет оказывать всестороннюю поддержку Белоруссии. Об этом в среду, 10 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала ограничительные меры излюбленным инструментом политики западных стран, в связи с чем сочла введение ограничительных мер в отношении Минска реалистичным. Также официальный представитель российского МИДа отметила, что приграничные государства ЕС предпочитают решать вопросы противодействия незаконным мигрантам без прямого контакта с белорусскими властями.

«Мы считаем односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказать Белоруссии, ее народу всестороннюю поддержку», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Ранее в этот день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Евросоюз должен обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Он добавил, что Польша настаивает на введении санкций в отношении авиакомпаний, в том числе белорусских, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов.

Кроме того, Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

Накануне в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и выдворены.