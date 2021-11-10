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Депутат от «Слуги народа» назвал свою партию «хайпом без принципов»

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Депутат Верховной рады от правящей на Украине партии «Слуга народа» Артем Дмитрук 9 ноября раскритиковал свою партию в эфире телеканала «Украина 24».

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По мнению политика, у партии «нет структуры, идеологии, правил и принципов». Он считает, что сейчас «Слуга народа» является лишь медийным проектом и существует благодаря своему названию.

«Это, возможно, виртуальная партия? Это партия, которой нет на местах. Это партия, у которой нет структуры, идеологии, правил и принципов. Это партия, у которой нет штабов, которые должны быть в каждом регионе. Это партия, у которой нет приемных, за исключением некоторых народных депутатов. Это такой медийный проект, название, хайп. Партия двигается благодаря хайпу и своему названию», — заявил Дмитрук.

21 октября сообщалось, что партия «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране. Соответствующие данные следуют из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

20 октября стало известно, что опрос КМИС показал снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского в октябре текущего года. Так, в сентябре в поддержку украинского лидера выступили 33,3% опрошенных. В октябре же этот показатель снизился до 24,7%.

19 октября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин отметил, что, если действующая на Украине власть удержится еще какое-то время, страна может перестать существовать в нынешних границах. По его словам, происходит умышленное уничтожение государства.

10 сентября украинский лидер оценил перспективы своего повторного выдвижения в президенты. По его словам, данный вопрос решит народ страны. При этом глава государства заявил о намерении «выполнить обещания и поехать отдыхать». Он также признался, что не жалеет о вступлении в должность главы государства. Зеленский подчеркнул, что президентство стало для него вызовом.

4 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский за 2,5 года у власти не понял, как управлять страной. Он указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний.

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