Более 100 тыс. т реагентов заготовили на зиму в Ульяновской области

Вопрос подготовки Ульяновской области к зимнему периоду обсуждался на заседании штаба по развитию региона под председательством губернатора Алексея Русских.

Сообщается, что для борьбы с гололедицей на пескобазах заготовили 109 тыс. т противогололедных материалов. Это составляет 92% от запланированного. По подсчетам специалистов сезонная потребность региона — около 120 тыс. т. Лаборатория департамента автомобильных дорог занимается проверкой качества материала.

Кроме того, профильное ведомство заключило контракты на содержание дорог в зимний период. Этим займутся пять организаций, имеющих на балансе не менее 240 спецмашин.

Как уточняет ulpravda.ru, с 4 ноября в департаменте автомобильных дорог начал работать Центр мониторинга дорожной ситуации в режиме реального времени. Задействовано 20 онлайн-камер и три поста метеостанций. Для устранения аварийных выбоин на дорогах подрядные организации закупают холодную битумоминеральную смесь.