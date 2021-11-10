Партию контрабандных сигарет на 16 млн рублей задержали под Псковом

Таможенники в Псковской области пресекли контрабанду белорусских сигарет на сумму, превышающую 16 млн рублей. Всего было обнаружено и изъято 150 тыс. пачек сигарет марки «ФЭСТ» с акцизными марками республики.

В пресс-службе Северо-Западной оперативной таможни «Псковской ленте новостей» рассказали, что таможенники нашли контрабанду в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Они обнаружили коробки с блоками сигарет, засыпанные товаром «Пескоструйная смесь».

Возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы лиц. Двух россиян, причастных к преступлению, задержали и заключили под стражу.