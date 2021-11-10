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Польша увеличит число полицейских на границе с Белоруссией

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Польша в четверг, 11 ноября, увеличит с 1,2 до 2 тыс. человек число полицейских на границе с Белоруссией. Об этом 10 ноября сообщил польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский на своей странице в Twitter.

«Идя на марш независимости, помните, что охраняющие маршрут полицейские сразу после мероприятия выезжают на нашу восточную границу. 700 полицейских из подразделений профилактики и 100 контртеррористов присоединятся к 1200 коллегам из полиции, которые уже поддерживают Пограничную стражу», — написал Каминьский в Twitter.

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В четверг, в День независимости Польши, в Варшаве пройдет масштабное уличное шествие, инициатива проведения которого принадлежит правым и националистическим организациями. Ежегодно на этом мероприятии происходят столкновения с полицией.

8 ноября многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

10 ноября депутат сейма Польши Януш Ковальский призвал Евросоюз (ЕС) ввести новые санкции в отношении Минска и Москвы на волне миграционного кризиса, случившегося на границе Польши и Белоруссии. Он счел необходимым требовать новых антироссийских санкций от Вашингтона.

В этот же день правительство Польши направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы.

Также Германия и Польша заявили, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами. Страны попросили ЕС оказать помощь в разрешении миграционного кризиса. Однако, по заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, к России они не обращались.

В свою очередь, Белоруссия усилила состав дежурных сил ПВО как на западном, так и на северо-западном направлении.

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