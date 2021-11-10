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Малков заявил о скором завершении переписи в ряде регионов

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Всероссийская перепись населения близится к завершению в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе и в ряде других регионов. Об этом в среду, 10 ноября, заявил глава Росстата Павел Малков.

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«Сейчас уже практически завершили перепись Москва и Московская область, Санкт-Петербург. Отлично идет перепись на всем Северном Кавказе, а Чеченская Республика вообще первая завершила обход всех помещений у себя в регионе. Отлично идет и в Татарстане, и Башкортостане», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Малков отметил, что практически завершена перепись в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Волгоградской области, Мордовии, Тульской области, на Чукотке.

2 ноября Всероссийскую перепись населения на «Госуслугах» продлили до 14 ноября. Изначально самостоятельную перепись населения на указанном портале планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население могли только переписчики.

На «Госуслугах» в переписи участвует каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего ко 2 ноября переписалось 63% жителей России, порядка 20 млн человек сделали это самостоятельно через портал.

Президент России Владимир Путин принял участие в переписи 15 октября через портал госуслуг с компьютера из своего кабинета в Кремле. Премьер-министр Михаил Мишустин также поучаствовал в переписи в формате онлайн.

Согласно постановлению правительства России, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, перепись продлится до 20 декабря.

К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Пройти перепись можно и на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров «Мои документы». Итоги первого этапа переписи опубликуют до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря того же года. Предыдущая перепись населения проводилась в России в 2010 году.

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