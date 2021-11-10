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В Москве задержали мужчину за выстрел в прохожего из травматического пистолета

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Полицейские в Москве задержали 35-летнего мужчину по обвинению в покушении на убийство прохожего. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в ГСУ СК России по столице.

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Задержанного обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления ведомства Юлия Иванова, вечером 8 ноября обвиняемый выстрелил в незнакомого прохожего у подъезда жилого дома на Зеленом проспекте. Пострадавший в момент случившегося находился в холле первого этажа дома. После выстрела нападавший скрылся.

Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением в области плеча.

Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого, пишет агентство городских новостей «Москва». Следствие намерено в ближайшее время ходатайствовать о его аресте. Расследование уголовного дела продолжается.

7 ноября в Балашихе произошел конфликт в подъезде жилого дома, в ходе которого был произведен выстрел. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. Установлено, что конфликт произошел между работниками, которые ремонтировали лифтовое оборудование, и жильцами дома. В ходе ссоры один из участников выстрелил из травматического пистолета.

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