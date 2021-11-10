Более 600 дворов благоустроили в Подмосковье с начала года

На территории Московской области с начала 2021 года благоустроили 630 дворов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минблагоустройства.

Как рассказал руководитель ведомства Михаил Хайкин, всего в план на текущий год включено 674 двора. Комплексное благоустройство выполнено в 630 из них. Работы полностью завершены по 489 адресам.

По словам министра, программа комплексного благоустройства в регионе реализуется на протяжении семи лет. За это время в порядок привели более 8 тыс. объектов, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Благоустройство дворов включает установку новых игровых комплексов и скамеек, обустройство освещения и проведение озеленительных работ.