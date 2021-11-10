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В саратовском УФСИН уволили 18 сотрудников после публикации видео с пытками заключенных

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18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Саратовской области уволили после появившихся в в СМИ сообщений о насилии над заключенными в тюремной больнице. Об этом в среду, 10 ноября, заявил временно исполняющий обязанности начальника регионального УФСИН Антон Ефаркин в интервью ГТРК «Саратов».

«На сегодняшний день возбуждено уже пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечено к строжайшей дисциплинарной ответственности»,— сказал он.

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По словам Ефаркина, случившееся является исключением из правил, и в данный момент делается все, чтобы разобраться в ситуации. Он также выразил уверенность, что в будущем такого больше не повторится.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после появления в Сети видео с пытками заключенных в тюремной больнице под Саратовом инициированы различные проверки. На вопрос о том, докладывается ли об инцидентах российскому лидеру Владимиру Путину, Песков ответил, что глава государства осведомлен о происходящем, однако не имеет возможности уделять внимание каждому отдельному эпизоду.

Ранее, 6 октября, начальника тюремной больницы по Саратовской области, а также троих сотрудников регионального ведомства уволили по отрицательным мотивам. Материалы проверки планировалось передать в Следственный комитет России для принятия процессуального решения.

5 октября сообщалось, что СК РФ организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области. Позже о пытках в саратовской тюремной больнице заявили еще 14 осужденных.

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