Строительство ледовой арены в Находке завершат в 2022 году

В Находке (Приморский край) в 2022 году намерены завершить строительство новой ледовой арены. Ход работ на объекте 10 ноября проверил губернатор Олег Кожемяко, сообщает региональное правительство.

В настоящее время подрядчик занимается устройством основания под здание арены. Завершить эти работы планируется до конца месяца, а полностью сдать объект — в 2022 году. В ходе поездки глава региона подчеркнул, что срывов сроков допустить нельзя.

«Это выбор людей, они ждут этот спортивный объект. Важно, чтобы вовремя были закуплены все стройматериалы, особенно металл, так как в связи с его подорожанием у подрядчиков возникают проблемы. Мы, в свою очередь, держим стройку на контроле», — отметил Кожемяко.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа», ледовая арена возводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.