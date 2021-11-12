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Вкус пепла: как испанцы пытаются очистить бананы

Фермеры Ла-Пальмы пробираются на сохранившиеся во время извержения плантации, чтобы спасти урожай
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Банановая плантация на острове Пальма
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
Банановая промышленность острова Ла-Пальма понесла убытки в размере €100 млн из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Из 5 тыс. производителей этих фруктов на острове чрезвычайная ситуация коснулась 1,5 тыс. фермерских хозяйств. Как островитяне пытаются спасти урожай — в фотогалерее «Известий»
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Банановая плантация на острове Пальма
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
Ла-Пальма — второй по величине производитель бананов на Канарских островах. Это одна из важнейших отраслей экономики острова
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Перерыв на обед у сборщиков бананов на острове Пальма
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
От банановой промышленности зависят не только мелкие производители, но и предприятия, занимающиеся упаковкой и транспортировкой фруктов. Эта отрасль кормит порядка 10 тыс. семей
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Сбор бананов на острове Пальма
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
В прошлом году остров произвел 148 тыс. т фруктов, и большая их часть была продана в Испании, где они пользуются большей популярностью, чем бананы из Латинской Америки и Африки
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Бананы в вулканическом пепле
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
Теперь банановые плантации покрыты пеплом
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Сбор бананов на острове Пальма
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
Фермеры пытаются очистить деревья и собрать сохранившийся урожай
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Сбор бананов на острове Пальма
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
Сотни гектаров плантаций похоронила под собой расплавленная лава
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Сбор бананов на острове Пальма
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
Подступы к нескольким сотням гектаров плантаций были отрезаны после того, как дороги стали непроходимыми
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Сбор бананов на острове Пальма
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
Некоторые производители не смогли продать урожай, пострадавший от плотного слоя пепла
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Сбор бананов на острове Пальма
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
Работать на плантациях теперь приходится в спецодежде и защитных масках
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Сбор бананов на острове Пальма
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
Выращивание бананов для многих местных фермеров — семейный бизнес, который передается из поколения в поколение
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Сбор бананов на острове Пальма
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
«Говорят, что извержение уничтожило 10% экономики острова. Я думаю, что гораздо больше. Это не только бананы или гостевые дома или еще какой-то бизнес, оно забрало у нас всё», — говорит 54-летний фермер Антонио Альварес
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Сбор бананов на острове Пальма
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
Власти пообещали оказать фермерам финансовую помощь
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Мужчина умывает лицо от вулканического пепла
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
Правительство обратилось к военным с просьбой помочь фермерам добраться до их заблокированных лавой участков на спецтранспорте — по воде или воздуху
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Сбор бананов на острове Пальма
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
На плантациях также были установлены системы полива вместо ирригационных систем, разрушенных лавовыми потоками
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Сбор бананов на острове Пальма
Фото: Getty Images/Europa Press/Kike Rincon
Однако извержение продолжается, и многие участки до сих пор находятся под угрозой уничтожения. «Я бы предпочел потерять свой дом, а не банановые деревья, — говорит 56-летний фермер Хесус Перес. — Деревья дают нам жизнь, я посвятил им всю свою жизнь. А что теперь?»
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