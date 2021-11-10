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Путин попросил Савельева навести порядок в сфере перевозок грузов

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Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева навести порядок в сфере перевозок грузов. Об этом глава государства заявил 10 ноября в ходе совещания с членами правительства.

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«Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты — так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов», — сказал Путин.

Как продолжил Путин, может возникнуть нехватка еще чего-либо. Он распорядился навести порядок в перевозках и доложить премьер-министру Михаилу Мишустину.

По словам Савельева, основные сложности с портовыми мощностями из-за нехватки флота сосредоточены в Приморском крае.

«Все социально значимые грузы из портов Дальнего Востока вывезут в середине ноября», — пообещал министр.

По его словам, министерство может предложить создать специальную государственную компанию для перевозки социально важных грузов.

В октябре Савельев заявил, что документы по перевозкам будут полностью электронными к 2035 году. По словам министра, к 2035 году также планируется ускорить доставку несырьевых грузов в четыре раза (со скоростью до 1000 км в сутки) с помощью ускорения контейнерных поездов, введения электронных документов и введения доставки беспилотниками.

5 августа президент России Владимир Путин позвал Виталия Савельева в Кремль, чтобы обсудить с ним законопроект о переводе путевых листов в электронную форму при перевозке товаров и грузов.

3 июня министр транспорта сообщил, что цифровизация транспорта позволит увеличить показатели транзитных перевозок автотранспортом с 300 тыс. до 1500 тыс. 20-футовых контейнеров в год к 2030 году.

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