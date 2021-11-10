Учительницу из Великобритании отстранили от работы из-за избиения лошади

В Великобритании учительницу начальной школы отстранили от работы из-за жестокого обращения с лошадью. Видео, на котором можно заметить, как 37-летняя женщина бьет кулаком животное по морде, опубликовали в Twitter.

Инцидент произошел 6 ноября. Учительница Сара Молдс несколько раз пнула лошадь и сильно тянула за поводья, в результате животное пыталось убежать, но женщина догнала лошадь и попыталась завести в фургон.

Издание The Mirror уточняет, что эти кадры вызвали возмущение у пользователей Сети. Они обратились в благотворительную организацию с просьбой начать расследование по факту применения насилия в отношении лошади.

В настоящий момент Молдс отстранена от работы.

Ранее, в сентябре, в полицию Саранска (Россия) поступило сообщение о том, что неизвестный выбросил с окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома по проспекту 70-летия Октября, котенка. После чего обнаруженного котенка доставили в ветеринарную клинику. В результате животное погибло спустя непродолжительное время.

25 октября в отношении мужчины, который выбросил котенка из окна, было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.