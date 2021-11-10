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Президента Чехии Земана переведут в стандартную палату

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Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан в понедельник, 15 ноября, будет переведен в стандартную палату, где сможет принимать посетителей. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

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«Президент республики Милош Земан решением лечащих врачей ЦВГ будет в понедельник, 15 ноября, переведен в стандартную палату, где сможет принимать в ограниченном количестве посетителей», — сообщил Овчачек.

Накануне Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство.

Ранее, 9 октября, либеральная партия «Вместе» одержала победу на выборах в парламент Чехии, набрав 27,7% голосов. Движение ANO под предводительством премьер-министра страны Андрея Бабиша заняло второе место с результатом 27,1% голосов. Третье место досталось Либеральной партии, состоящей из «Пиратской коалиции» и движения «Старосты и независимые», результат которой оценивается в 15,5% голосов.

19 октября конституционная комиссия сената Чехии единогласно согласилась с необходимостью снятия с президента Чехии Милоша Земана, госпитализированного 10 октября, президентских полномочий. Согласно ст. 66 конституции Чехии, полномочия главы государства в таком случае перейдут к спикеру нижней палаты парламента и новому премьеру, который будет назначен решением спикера.

О госпитализации Земана в пражскую больницу, которая произошла после встречи с премьером страны Андреем Бабишем, стало известно 10 октября. Как отметил 14 октября председатель палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Радек Вондрачек, президент способен выполнять свои обязанности.

Глава Чехии в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года он сообщал, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября СМИ сообщали, что врачи выявили у президента Чехии печеночную энцефалопатию.

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