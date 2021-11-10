Ремонт Окружного шоссе в Якутске завершат до конца ноября

В Якутске завершается капитальный ремонт Окружного шоссе. До конца ноября на участке от улицы Жорницкого до Вилюйского тракта установят дорожные знаки, ограждение и освещение, сообщает МКУ «Главстрой», выступающее заказчиком работ.

В рамках капремонта подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие, обустроил водопропускные трубы, реконструировал газопроводные сети, установил новые опоры освещения и ограждение, а также 17 остановочных павильонов. Вдоль улицы рабочие проложили велодорожку, совмещенную с тротуаром.

Дорога протяженностью 4,2 км стала четырехполосной. Ширина каждой полосы составляет 3,75 м, тротуара — 1,25 м, велодорожки — 3,25 м, уточняет ИА SakhaNews.

Стоимость работ по контракту составила 832 млн рублей. На сегодняшний день подрядчику выплачено 700 млн рублей.

Ремонт Окружного шоссе стартовал в 2020 году. В третьей декаде ноября на участке планируется открыть движение.