Воронежский шинный завод отдал корпус медикам для приема больных

Руководство Воронежского шинного завода приняло решение о передаче одного из неиспользуемых корпусов медикам для приема пациентов с признаками COVID-19. В здании на Ростовской улице врачи Воронежской городской поликлиники № 19 будут вести прием для последующего распределения в городские медицинские учреждения.

ЗАО «Воронежский шинный завод» является совместным предприятием Pirelli и госкорпорации «Ростех». Инициатива о передаче корпуса для работы медперсонала является продолжением действий по борьбе с коронавирусом, которые Pirelli проводит в странах своего присутствия, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на компанию.

В апреле 2020 года компания безвозмездно передала 1 тыс. шин для автомобилей скорой помощи в Воронеже и Кирове.

Власти Воронежа ранее переоборудовали концертный зал в Центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19. Кроме того, под подобный центр отдали школу олимпийского резерва.