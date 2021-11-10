Воробьев заявил о рекордном числе пациентов на ИВЛ в Подмосковье

В Подмосковье около 650 пациентов находятся на ИВЛ. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в среду, 10 ноября, в интервью телеканалу «Россия 1».

«У нас сегодня рекордное количество пациентов находится на ИВЛ — это уже под 650», — сказал глава региона. По его словам, «такого никогда не было, потому что в предыдущую волну 580 было максимальным показателем», передает RT.

Согласно данным на 10 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 38 058 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 911 713 случаев COVID-19, сообщает телеканал «360».

За последние сутки в России зафиксировали суточный максимум по смертности от COVID-19 — 1239 человек.

Также за прошедшие сутки в РФ выявили 38 058 новых случаев COVID-19, при этом больше всего — в Москве (3927), Санкт-Петербурге (2942) и Подмосковье (2649).

Глава Минздрава России Михаил Мурашко 10 ноября указал на то, что последняя волна COVID-19 распространяется быстрее, чем предыдущие.

В свою очередь, академик РАН, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета. По его словам, в настоящий момент коронавирус пока не побежден.

Специалисты называют вакцинацию единственным способом сдержать распространение инфекции. 28 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко указал на важность понимания гражданами, что вакцина — это не защита от факта инфицирования. Прививка является подготовкой иммунной системы организма к встрече с вирусом.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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